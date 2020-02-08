ru
ua

Школам Бердянска продлили карантин

Новости » Общество   

Карантин в школах продлится до 12 февраля

В школах города Бердянск Запорожской области из-за гриппа и ОРВИ продлили карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянске городской совет.

Как отмечается, соответствующее решение приняли на заседании постоянной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии приняли решение о продлении приостановления образовательного процесса в школах города Бердянск, селах Азовское, Нововасильевка и Роза по 12 февраля включительно. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ. По состоянию на 7 февраля, общее число отсутствующих по болезни в школах - 4290 детей (19,9%, без учета учебных заведений, где уже объявлены дополнительные каникулы), по детсадам - 737 (6 6%).

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится до 16 февраля.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик Определены лучшие легкоатлеты Украины 2019 года
Читать все новости