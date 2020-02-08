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Школам Бердянська продовжили карантин

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Карантин у школах триватиме до 12 лютого

У школах міста Бердянськ Запорізької області через грип та ГРВІ продовжили карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську раду.

Як зазначається, відповідне рішення прийняли на засіданні постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії прийняли рішення про продовження призупинення освітнього процесу у школах міста Бердянськ, селах Азовське, Нововасилівка та Роза по 12 лютого включно. На цей же період призупиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота у закладах культури та спорту міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ. Станом на 7 лютого, загальна кількість відсутніх по хворобі в школах - 4290 дітей (19,9%, без урахування навчальних закладів, де вже оголошено додаткові канікули), по дитсадкам - 737 (6 6%).

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.

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