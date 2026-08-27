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У школах України 1 вересня проведуть Всеукраїнський урок "Мова гідності"

07:57 27.08.2026 Чт
2 хв
Що саме що вивчатимуть школярі на першому уроці?
aimg Пилип Бойко
У школах України 1 вересня проведуть Всеукраїнський урок "Мова гідності" Фото: діти йдуть до школи 1 вересня (Getty Images)
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Новий навчальний рік у школах України розпочнеться з Всеукраїнського уроку "Мова гідності: бачити людину за словами". Його проведуть для учнів 1–12 класів, а вчителі зможуть адаптувати матеріали відповідно до віку та потреб конкретного класу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

Урок присвятять взаємоповазі, прийняттю різноманіття та безбар’єрній комунікації. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що школа не лише передає дітям знання, а й формує цінності та моделі взаємодії, які вони переносять у доросле життя.

"Саме тому взаємоповага, прийняття різноманіття та увага до гідності іншої людини мають ставати звичними ще зі школи", – наголосили у МОН.

Що передбачатиме урок

"Мова гідності: бачити людину за словами" розроблений не як традиційна лекція. Це конструктор із різноманітними завданнями, запитаннями та ситуаціями, які допоможуть учням обговорити вплив слів на інших людей.

Зокрема, школярі зможуть розібратися, чому окремі висловлювання можуть стигматизувати або виключати людину та як можна будувати комунікацію по-іншому.

Матеріали дозволяють учителям самостійно обирати найбільш доречний для конкретного класу формат. Педагоги можуть змінювати послідовність завдань та адаптувати урок відповідно до віку й потреб учнів.

Для учнів підготували інтерактивні завдання

Конструктор розрахований на учнів 1–12 класів. Він містить готові матеріали та презентації для проведення уроку, історії та практичні ситуації для обговорення, а також запитання для початку розмови з дітьми.

Крім того, школярам запропонують інтерактивні вікторини та проєктні завдання. Окремий блок матеріалів присвячений етичній та безбар’єрній комунікації. Усі матеріали для проведення уроку доступні онлайн.

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