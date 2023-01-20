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В школах окупованого Маріуполя проводять тотальну русифікацію, - ЦПД

Фото:в школах Маріуполя проводять тотальну русифікацію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центра протидії дезинформації при РНБО.

За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та "розмови про важливе".

"Якщо немає "національних свят", то на цій "годині русифікації" дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ", - йдеться в дописі.

Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, що росіяни кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому Маріуполі.

Також до Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.

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Маріупольшкола