В школах оккупированного Мариуполя проводят тотальную русификацию - ЦПД

В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБО.
По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и "разговора о важном".
"Если нет "национальных праздников", то на этом "часе русификации" детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ", - говорится в сообщении.
Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.
Напомним, что россияне каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном Мариуполе.
Также в Мариуполь из Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой россиян. Только за утро было замечено более десяти единиц техники врага.
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