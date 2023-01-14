Росіяни кожен день зносять багатоповерхівки в Маріуполі, - радник мера

Російські окупанти кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка .

"Ані "зуби дракону", ані нищення міста екскаваторами не зупинить процес деокупації. Маріуполь був, є та завжди буде українським містом - перлиною Приазов’я", - додав радник мера.

Андрющенко зазначає, що головний проспект міста перетворюють на ілюстрацію "зубів дракону", якими намагаються відрізати український Маріуполь від повернення додому.

"Щодня в центрі Маріуполя - мінус багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків. Така "вказівка" надійшла і від російського міністра, який відвідав місто.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області видають ордери на майно мешканців, які перебувають в евакуації. Відбувається так звана "націоналізація" квартир маріупольців.

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