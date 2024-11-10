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У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю, - ЦНС

Неділя 10 листопада 2024 23:13
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У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю, - ЦНС Фото: прапор країни-агресора Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У школах на тимчасово окупованих територіях України окупанти роздадуть сторожам зброю. Це відбудеться вже з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, з 1 січня 2025 року відповідно до росстандарту, охороків у навчальних закладах зобов'яжуть мати зброю та бронежилети.

У ЦНС зазначили, що якщо у школах в окупації і є вакансії сторожів, здебільшого їх займають учасники бойових дій проти України, або ж як кажуть в Росії - "герої СВО".

"А це контингент, який, м’яко кажучи, має нестабільну психіку. І чим це може обернутися для дітей, якщо цих людей озброїти, не важко спрогнозувати", - йдеться у повідомленні.

Як пише інформаційний ресурс, для "забезпечення порядку" в захоплених школах ворог залучає бойовиків з численних приватних російських охоронних компаній. У більшості випадків це так звані казаки, які "нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів" через зовнішній вигляд. Зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся.

Нагадаємо, нещодавно в ЦНС повідомили, що росіяни почали відправляти вчителів-колаборантів з окупованої частини Херсонської області до Москви. Там ворог навчає їх виявляти проукраїнських дітей.

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