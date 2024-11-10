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В школах в оккупации россияне раздадут сторожам оружие, - ЦНС

Воскресенье 10 ноября 2024 23:13
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В школах в оккупации россияне раздадут сторожам оружие, - ЦНС Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В школах на временно оккупированных территориях Украины оккупанты раздадут сторожам оружие. Это произойдет уже с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, с 1 января 2025 года в соответствии с росстандартом, охранников в учебных заведениях обяжут иметь оружие и бронежилеты.

В ЦНС отметили, что если в школах в оккупации и есть вакансии сторожей, в основном их занимают участники боевых действий против Украины, либо как говорят в России - "герои СВО".

"А это контингент, который, мягко говоря, имеет нестабильную психику. И чем это может обернуться для детей, если этих людей вооружить, не трудно спрогнозировать", - говорится в сообщении.

Как пишет информационный ресурс, для "обеспечения порядка" в захваченных школах враг привлекает боевиков из многочисленных российских частных охранных компаний. В большинстве случаев это так называемые казаки, которые "нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами пристают к школьникам" из-за внешнего вида. В частности, одежды, стрижки или крашеных волос.

Напомним, недавно в ЦНС сообщили, что россияне начали отправлять учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области в Москву. Там враг обучает их выявлять проукраинских детей.

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