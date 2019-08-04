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Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма

Новости » Политика    04.08.2019 - 17:56
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d46e61e9a7947447f9ca015?from=newsfeed

Помпео заявил, что позиция США заключается в необходимости возвращения Крыма в состав Украина

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте Госдепа.

"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе.

"Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.

Напомним, Североатлантический совет НАТО в своем заявлении призвал Россию вернуть Крым Украине. В документе Альянса приуроченном к пятилетию незаконной аннексии Крыма говорилось, что "пять лет назад РФ применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности".

Также высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКрымМайк Помпео
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