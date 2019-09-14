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НАТО продолжит выступать против милитаризации Крыма РФ

Новости » Политика    14.09.2019 - 12:37
НАТО продолжит выступать против милитаризации Крыма РФ
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Министр Великобритании по делам Европы заявил, что НАТО продолжает выступать против аннексии Крыма

Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) продолжает выступать против ползучей российской милитаризации Крыма. Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, страны-члены НАТО продолжают выступать против российской аннексии полуострова.

"Соединенное Королевство с нашими друзьями и союзниками в НАТО, вашими друзьями и союзниками, продолжат выступать против аннексии Крыма. Мы продолжаем выступать против ползучей милитаризации Крымского полуострова. Мы продолжим выступать против поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на Донбассе", - заявил министр.

Напомним, ранее представители Украины и НАТО обсудили дальнейшие пути сотрудничества, в частности, договорились о совместном реформировании украинской армии. Так, в ходе встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с представителями НАТО в Брюсселе стороны договорились активизировать деятельность Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, а также обменялись мнениями о возможных совместных действий, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

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