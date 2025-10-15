У школах може з'явитись поліція охорони: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, він дозволяє перебування поліції охорони у школах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.
"До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл", - йдеться у повідомленні ВР.
Повідомляється, що відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та в приміщеннях таких закладів.
На думку авторів, реалізація підписаного закону сприятиме зменшенню ризиків, створенню безпечного освітнього середовища та збереженню матеріальної бази шкіл.
Нагадаємо, що в українських школах з минулого року працюють правоохоронці. Зокрема, у шкільних закладах освіти, які знаходяться у прифронтових населених пунктах.
Так, правоохоронці займаються пропускним режимом (в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі), комунікаціями з екстреними службами, викликом поліції та особистим реагуванням на правопорушення, їхнім припиненням, затриманням правопорушників.
Також раніше повідомлялось, що у разі виявлення ознак насильства, булінгу чи жорстокого поводження з дітьми, директори шкіл зобов’язані письмово повідомляти Національну поліцію України та службу у справах дітей.