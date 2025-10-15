RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В школах может появиться полиция охраны: Зеленский подписал закон

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования. В частности, он позволяет пребывание полиции охраны в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной Рады Украины.

"До этого времени в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ", - говорится в сообщении ВР.

Сообщается, что отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мероприятий на территории и в помещениях таких заведений.

По мнению авторов, реализация подписанного закона будет способствовать уменьшению рисков, созданию безопасной образовательной среды и сохранению материальной базы школ.

 

Школы и полиция

Напомним, что в украинских школах с прошлого года работают правоохранители. В частности, в школьных учебных заведениях, которые находятся в прифронтовых населенных пунктах.

Так, правоохранители занимаются пропускным режимом (во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлоискатели), коммуникациями с экстренными службами, вызовом полиции и личным реагированием на правонарушения, их прекращением, задержанием правонарушителей.

Также ранее сообщалось, что в случае выявления признаков насилия, буллинга или жестокого обращения с детьми, директора школ обязаны письменно сообщать Национальную полицию Украины и службу по делам детей.

Владимир ЗеленскийШколаПолиция Киева