Директори шкіл зобов'язані письмово повідомляти поліцію про випадки булінгу

У разі виявлення ознак насильства, булінгу чи жорстокого поводження з дітьми, директори шкіл зобов’язані письмово повідомляти Національну поліцію України та службу у справах дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook освітнього омбудсмена Надії Лещик.

Частина керівників закладів освіти повідомляють поліцію про випадки булінгу усно або не повідомляють взагалі. Оскільки раніше законодавство не обмежувало керівника у формі повідомлення про булінг.

"І в цьому була велика проблема. Адже маємо неприємні випадки, коли усне повідомлення поліції керівником про булінг ускладнювало розгляд справи в суді та притягнення винних до відповідальності", - заявила Лещик.

Зважаючи на це, були внесені зміни до частини 3 статті 26 Закону України "Про освіту", що набули чинності у жовтні 2024 року.

Згідно з законом, керівник закладу освіти протягом однієї доби з моменту надходження та у разі виявлення ознак насильства або жорстокого поводження невідкладно повідомляє про це батьків чи інших законних представників дитини. А також, директор школи зобов’язаний повідомити у письмовому вигляді уповноважений підрозділ органу Національної поліції України та службу у справах дітей.

Окрім того, якщо директор школи не повідомив поліцію про випадки булінгу, він повинен понести покарання. Зокрема, сплатити штраф від 850 до 1700 гривень або виконати покарання у виді виправних робіт строком до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.