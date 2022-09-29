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У школах Києва збираються посилити охорону: що відомо

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 17:36
У школах Києва збираються посилити охорону: що відомо Фото: у столичнихі школах розмістять муніципальних охоронців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Столична влада вирішила посилити охорону у школах. Для цього у Києві створять "Муніципальну охорону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Охорона в школах буде вводитися поступово. Першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський.

Охоронятимуть навчальні заклади за рахунок бюджету столиці. У школах буде щонайменше один охоронець.

"Наразі триває набір нових співробітників КО "Муніципальна охорона" та інструктаж персоналу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у школах Києва обмежили доступ до укриттів. Ними можуть користуватися лише учні та персонал навчальних закладів.

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