В школах Киева собираются усилить охрану: что известно
Столичные власти решили усилить охрану в школах. Для этого в Киеве создадут "Муниципальную охрану".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Охрана в школах будет вводиться постепенно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский.
Будут охранять учебные заведения за счет бюджета столицы. В школах будет как минимум один охранник.
"В настоящее время продолжается набор новых сотрудников КП "Муниципальная охрана" и инструктаж персонала", - говорится в сообщении.
Напомним, в школах Киева ограничили доступ к укрытиям. Ими могут пользоваться только ученики и персонал учебных заведений.
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