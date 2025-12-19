UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У школах Києва визначили дати зимових канікул: коли відпочиватимуть учні

Фото: Зимові канікули в Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві визначили дати зимових канікул для школярів. Вони триватимуть із 25 грудня до 11 січня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту освіти і науки Києва.

У період зимових канікул батьки за потреби зможуть приводити дітей до школи в першій половині дня. Для учнів у закладах загальної середньої освіти організують позакласну роботу, а також різноманітні гуртки.

Заклади дошкільної освіти та позашкільні установи столиці під час канікул продовжать працювати у звичному режимі - без змін у графіку.

Нагадаємо, зимові канікули 2025-2026 у школах України починатимуться у різні дати, оскільки кожен заклад самостійно визначає графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження. Кабмін рекомендує період із кінця грудня до середини січня, але школи можуть коригувати дати, головна вимога - не менше 30 днів канікул на рік.

Водночас МОН рекоментує школам підготуватися до можливих зимових блекаутів. Міністерство пропонує гнучко змінювати графік навчання - зокрема подовжувати зимові канікули, переносити заняття на червень, переходити на інші формати навчання та заздалегідь забезпечити учнів матеріалами й зв’язком, щоб навчальний процес не переривався.

РБК-Україна також писало, що напередодні зимових канікул медики закликають батьків попередити дітей і підлітків про небезпеку екстремальних захоплень - зачепінгу, дигерства та паркуру. Такі розваги можуть призвести до важких травм або загибелі. Спеціалісти радять обирати безпечніші альтернативи для активного дозвілля.

