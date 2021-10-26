UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В школах Киева планируют установить металлодетекторы

Автор: Сергей Пышкин

В киевских школах могут установить металлодетекторы в целях безопасности. Киевский городской совет поддержал инициативу прокуратуры и дал поручения соответствующим Департаментам КГГА проработать внедрение проекта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Киевсовет поддержал инициативу столичной прокуратуры и дал протокольное поручение соответствующим Департаментам КГГА обработать ее и определить критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в случае того, если инициатива прокуратуры докажет свою эффективность и будет положительно воспринята родителями, детьми и учителями - Киевский городской совет рассмотрит вопрос установки металлодетекторов во всех учебных заведениях столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола