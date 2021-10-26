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В школах Києва планують встановити металодетектори

Автор: Сергій Пишкін

У київських школах можуть встановити металодетектори з метою безпеки. Київська міська рада підтримала ініціативу прокуратури й надала доручення відповідним Департаментам КМДА опрацювати впровадження проєкту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Київрада підтримала ініціативу столичної прокуратури та надала протокольне доручення відповідним Департаментам КМДА опрацювати її та визначити критерії вибору шкіл для впровадження пілотного проєкту", - пише пресслужба.

Зазначається, що у разі того, якщо ініціатива прокуратури доведе свою ефективність й буде позитивно сприйнята батьками, дітьми й вчителями - Київська міська рада розгляне питання встановлення металодетекторів в усіх навчальних закладах столиці.

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