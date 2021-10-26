В школах Києва планують встановити металодетектори

У київських школах можуть встановити металодетектори з метою безпеки. Київська міська рада підтримала ініціативу прокуратури й надала доручення відповідним Департаментам КМДА опрацювати впровадження проєкту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Київрада підтримала ініціативу столичної прокуратури та надала протокольне доручення відповідним Департаментам КМДА опрацювати її та визначити критерії вибору шкіл для впровадження пілотного проєкту", - пише пресслужба.
Зазначається, що у разі того, якщо ініціатива прокуратури доведе свою ефективність й буде позитивно сприйнята батьками, дітьми й вчителями - Київська міська рада розгляне питання встановлення металодетекторів в усіх навчальних закладах столиці.