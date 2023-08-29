У школах Києва можуть ввести другу зміну. Все через укриття

Батьки 240 тисяч киян шкільного віку погодились на навчання своїх дітей офлайн із першого вересня. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що кількість таких батьків зросла у 2,5 рази у порівнянні з минулим роком.

Він повідомив, що цього року основну увагу приділили ремонтам та модернізації укриттів заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.

"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте - винятково для учнів старших класів", - сказав Мондриївський.

За його словами, учні початкової школи будуть навчатись винятково офлайн, бо йдеться про інше засвоєння матеріалу та можливість обом батькам працювати на основній роботі.

Він додав, що Київрада виділила 550 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, ще 61 млн гривень було направлено на будівництво нових укриттів.

Навчальний рік 2023/2024

Нагадаємо, освітній процес у київських школах триватиме з 1 вересня до 31 травня.

Канікули у школах Києва заплановані у такі періоди:

осінні - з 23 до 29 жовтня;

зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня;

весняні - з 25 до 31 березня.

РБК-Україна також повідомляло, що зміниться у навчальній програмі цього року.

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