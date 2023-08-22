У Києві визначились із графіком для шкіл на навчальний рік: точні дати канікул

Міська влада Києва визначила структуру 2023-2024 навчального року. Освітній процес у столичних школах триватиме з 1 вересня до 31 травня.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Так, І семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, а ІІ семестр - із 8 січня до 31 травня 2024 року.

Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня. Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року.

Канікули у школах Києва заплановані у такі періоди:

осінні - з 23 до 29 жовтня 2023 року;

зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року;

весняні - з 25 до 31 березня 2024 року.

Окрім того, для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

"Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року - з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року", - зазначив Мондриївський.

За його словами, формат, у якому працюватиме школа, кожен заклад освіти обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків..

"Безпека дітей та освітян - на першому місці. Тому перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню", - пояснив заступник голови КМДА.

Так, педагогічні ради мають обрати форми та формати організації навчального процесу, затвердити алгоритми роботи закладів освіти. А також - прийняти рішення щодо зарахування результатів навчання із предметів галузей "мистецька", "фізична культура" та інших, отриманих учнями в закладах позашкільної освіти.

Крім того, педради мають прийняти рішення про результати навчання з тих предметів, що вивчаються в закладі освіти за кордоном та відповідають предметам освітньої програми для зменшення навчального навантаження на учнів, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.

Також кожна школа має оновити схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.

"Важливо, що особливу увагу ми приділятимемо роботі психологічної служби, яка має забезпечити психологічну підтримку учасників освітнього процесу. Зокрема, мова йде про моніторинг психологічного стану, психологічні п’ятихвилинки, тренінги, індивідуальні консультації тощо", - зазначив Мондриївський.