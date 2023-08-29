В школах Киева могут ввести вторую смену. Все из-за укрытий

Родители 240 тысяч киевлян школьного возраста согласились на обучение своих детей офлайн с первого сентября. Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что количество таких родителей выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Он сообщил, что в этом году основное внимание было уделено ремонтам и модернизации укрытий ради приведения их в необходимое состояние в соответствии с требованиями и увеличением количества мест.

"На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности, возможно использование такого механизма как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако исключительно для учеников старших классов", - сказал Мондриевский.

По его словам, ученики начальной школы будут учиться исключительно оффлайн, поскольку речь идет о другом усвоении материала и возможности обоим родителям работать на основной работе.

Он добавил, что Киевсовет выделил 550 млн гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях, еще 61 млн гривен было направлено на строительство новых укрытий.

Учебный год 2023/2024

Напомним, образовательный процесс в киевских школах продлится с 1 сентября по 31 мая.

Каникулы в школах Киева запланированы в следующие периоды:

осенние - с 23 по 29 октября;

зимние - с 23 декабря 2023 года до 7 января;

весенние - с 25 по 31 марта.

РБК-Украина также сообщало, что изменится в учебной программе этого года.

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