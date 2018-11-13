У школах Херсону через відсутність опалення призупинено навчання

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Разом з тим, заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі

У школах Херсону з 14 по 17 листопада поточного року через відсутність опалення буде призупинено навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міськради.

Як зазначається, у вказаний період учні 13 шкіл Херсону, постачальником теплоносіїв яких є АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули. Мова йде про школи № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічний ліцей, Центр освіти молоді, спецшколу №1.

Разом з тим, заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі, у садочках буде встановлено обігрівальні пристрої. При цьому, діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності опалення, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення. Крім того, вимушені канікули оголосили у школах Кривого Рогу.

Додамо, у Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан. Опалювальний сезон у місті не розпочали через борги перед постачальниками газу.