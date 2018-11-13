ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У школах Херсону через відсутність опалення призупинено навчання

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 13:58
У школах Херсону через відсутність опалення призупинено навчання
Ілюстративне фото (УНІАН)

Разом з тим, заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі

У школах Херсону з 14 по 17 листопада поточного року через відсутність опалення буде призупинено навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міськради.

Як зазначається, у вказаний період учні 13 шкіл Херсону, постачальником теплоносіїв яких є АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули. Мова йде про школи № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічний ліцей, Центр освіти молоді, спецшколу №1.

Разом з тим, заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі, у садочках буде встановлено обігрівальні пристрої. При цьому, діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності опалення, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Хмельницькій області в місті Шепетівка призупинили навчання у чотирьох школах через відсутність опалення. Крім того, вимушені канікули оголосили у школах Кривого Рогу.

Додамо, у Смілі через відсутність тепла введуть надзвичайний стан. Опалювальний сезон у місті не розпочали через борги перед постачальниками газу.

У Кривому Розі запустили всі котельні "Теплоцентралі" Через відсутність опалення в Кривому Розі відкрили кримінальну справу
Новини України Херсонотоплениеканикулы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся