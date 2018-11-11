В Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детсадах из-за отсутствия отопления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Без отопления находятся около 300 тыс. жителей города

Криворожский городской совет объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых госпредприятием "Криворожская теплоцентраль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukranews.com.

По словам начальника управления образования и науки Криворожского горсовета Татьяны Крипак, такое решение было принято из-за отсутствия отопления в учреждениях.

"Мы просто вынуждены пойти на этот шаг. Здоровье детей самое дорогое. Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов", - рассказала она.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября без отопления в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 многоэтажек и военная часть. Без отопления находятся около 300 тыс. жителей города.

"За 2 года в "Теплоцентрали" сменилось 5 директоров и ни один из них не был согласован с городом. "Криворожская теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога ", - сказал первый заместитель мэра Александр Катриченко.

Кроме того, в "Нафтогазе" заявили, что причиной такого инцидента в Кривом Роге есть плохая подготовка "Теплоцентрали" к зиме.

"Что касается АО "Криворожская теплоцентраль", ... , ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ", - говорится в заявлении на странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с 8 ноября будет возобновлен отопительный сезон. Причина возобновления - понижение температуры воздуха.