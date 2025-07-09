Школа стала джерелом страху: в Україну з окупації повернули жінку з трьома дітьми
В Україну з тимчасово окупованих територій вдалось повернути родину.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.
Родину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи президента України Володмира Зеленського Bring Kids Back UA.
Мама з трьома дітьми - 13-річною дівчинкою та хлопчиками 11 і 9 років — уже в безпеці на підконтрольній Україні території.
У школі, де навчались діти, їх відкрито цькували через українську позицію. Вчителі занижували оцінки, проводили "виховні" бесіди та створювали атмосферу постійного тиску.
Родина тривалий час жила під страхом, але не відмовлялася від своєї ідентичності.
Завдяки команді Helping to Leave евакуацію вдалося реалізувати успішно.
"Тут на них чекає новий старт - з підтримкою, можливістю навчатися в українській школі та будувати життя без страху", - зазначив Єрмак.
Викрадення Росією українських дітей
З початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій 19 500 українських дітей.
Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.
При цьому нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.
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