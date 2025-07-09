Школа стала источником страха: в Украину из оккупации вернули женщину с тремя детьми

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть семью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram.

Семью удалось эвакуировать с временно оккупированной территории в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Мама с тремя детьми - 13-летней девочкой и мальчиками 11 и 9 лет - уже в безопасности на подконтрольной Украине территории.

В школе, где учились дети, их открыто травили из-за украинской позиции. Учителя занижали оценки, проводили "воспитательные" беседы и создавали атмосферу постоянного давления.

Семья долгое время жила под страхом, но не отказывалась от своей идентичности.

Благодаря команде Helping to Leave эвакуацию удалось реализовать успешно.

"Здесь их ждет новый старт - с поддержкой, возможностью учиться в украинской школе и строить жизнь без страха", - отметил Ермак.