За шкоду річкам і водоймам каратимуть інакше? Кому загрожують нові штрафи

Що пропонує змінити законопроект і для кого

Згідно з інформацією Мельничука, урядовці підтримали законодавчу ініціативу сьогодні, 11 червня, під час засідання.

Повна назва проекту закону: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів".

Посадовець пояснив, що цей документ пропонує збільшити розмір штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"Тобто за порушення вимог законодавства у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів", - уточнив представник уряду у ВРУ.

Виходячи з чинної редакції КУпАП, йдеться про такі статті:

48 - "Порушення права державної власності на води";

59 - "Порушення правил охорони водних ресурсів";

59-1 - "Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення та засмічення";

60 - "Порушення правил водокористування";

61 - "Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і водогосподарських систем";

77-1 - "Самовільне випалювання рослинності або її залишків".

Мельничук повідомив, що законопроектом передбачається також розширення у КУпАП складу правопорушень такими, за які встановлена відповідальність статтею 110 Водного кодексу України.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про:

недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування;

руйнування русел річок, струмків і водотоків (або порушення природних умов поверхневого стоку) під час будівництва й експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах і на землях водного фонду;

перекручення чи внесення недостовірних відомостей у документи державної статистичної звітності щодо державного обліку вод.

Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Виходячи з вищесказаного, якщо Верховна Рада схвалить пізніше цей законопроект і він набуде чинності, нові (збільшені) штрафи загрожуватимуть усім фізичним та юридичним особам, які порушуватимуть правила водокористування або ж забруднюватимуть водні об'єкти.

Це може стосуватись, наприклад: