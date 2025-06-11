За шкоду річкам і водоймам каратимуть інакше? Кому загрожують нові штрафи

Уряд України схвалив законопроект щодо посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів. Він може збільшити штрафи за відповідні правопорушення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з інформацією Мельничука, урядовці підтримали законодавчу ініціативу сьогодні, 11 червня, під час засідання.
Повна назва проекту закону: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів".
Посадовець пояснив, що цей документ пропонує збільшити розмір штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
"Тобто за порушення вимог законодавства у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів", - уточнив представник уряду у ВРУ.
Виходячи з чинної редакції КУпАП, йдеться про такі статті:
Мельничук повідомив, що законопроектом передбачається також розширення у КУпАП складу правопорушень такими, за які встановлена відповідальність статтею 110 Водного кодексу України.
Він уточнив, що йдеться, зокрема, про:
Виходячи з вищесказаного, якщо Верховна Рада схвалить пізніше цей законопроект і він набуде чинності, нові (збільшені) штрафи загрожуватимуть усім фізичним та юридичним особам, які порушуватимуть правила водокористування або ж забруднюватимуть водні об'єкти.
Це може стосуватись, наприклад:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
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