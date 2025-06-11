За вред рекам и водоемам будут наказывать иначе? Кому грозят новые штрафы

Правительство Украины одобрило законопроект об усилении ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов. Он может увеличить штрафы за соответствующие правонарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно информации Мельничука, члены правительства поддержали законодательную инициативу сегодня, 11 июня, во время заседания.
Полное название проекта закона: "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".
Чиновник объяснил, что этот документ предлагает увеличить размер штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
"То есть за нарушение требований законодательства в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов", - уточнил представитель правительства в ВРУ.
Исходя из действующей редакции КУоАП, речь идет о таких статьях:
Мельничук сообщил, что законопроектом предусматривается также расширение в КУоАП состава правонарушений такими, за которые установлена ответственность статьей 110 Водного кодекса Украины.
Он уточнил, что речь идет, в частности, про:
Исходя из вышесказанного, если Верховная Рада примет позже этот законопроект и он вступит в силу, новые (увеличенные) штрафы будут угрожать всем физическим и юридическим лицам, которые будут нарушать правила водопользования или загрязнять водные объекты.
Это может касаться, например:
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.
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