Шкіряна сукня і бордовий тренч: Надя Матвєєва показала модний образ для впевнених жінок

Відома телеведуча Надія Матвєєва показала стильний total look зі шкіряною сукнею та бордовим тренчем. Образ підкреслює впевненість і елегантність, доповнену класичними туфлями та мінімалістичними аксесуарами.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Головними акцентами "луку" стали шкіра та насичений бордовий відтінок, який також називають винний, марсала або "гнила вишня". Експерти зазначають, що саме такі колірні поєднання та матеріали стають головними трендами цього сезону.
Акцентний шкіряний тренч
Ключовим елементом образу став довгий шкіряний тренч. Це класичний фасон з відкладним коміром і поясом на талії, що підкреслює фігуру і додає образу строгості. Шкіра має глянцеву текстуру, а глибокий бордовий колір надає образу драматизму та елегантності.
Як зазначають стилісти, бордовий тренч - одна з ключових тенденцій сезону, оскільки це альтернативний варіант класичного чорного, що має більш розкішний та універсальний вигляд.
Шкіряна сукня-футляр
Під тренч Надія одягла сукню-футляр з такого ж матеріалу. Шоколадно-коричневий відтфнок створює гармонійний контраст із бордовим плащем.
Сукня має високу горловину і цікаву деталь на грудях, схожу на вузол або драпірування, що надає текстури та візуальної складності. Фасон ідеально підкреслює фігуру, залишаючись при цьому елегантним і стриманим.
Взуття та аксесуари
Образ доповнили класичні туфлі-човники на високих підборах у тон до тренча, що створює відчуття єдності кольорового блоку. Легкі, але помітні сережки золотистого відтінку з логотипом нагадують стиль Chanel і надають мерехтіння, не перевантажуючи загальний вигляд.
Зачіска - пишні, об'ємні локони, макіяж - з акцентом на губах у теплих червоно-коричневих тонах. Таке поєднання підкреслює жіночність, впевненість і гламурний образ.
Експерти виділяють кілька причин популярності total leather look:
Модний total look від Надії Матвєєвої вже встиг стати прикладом того, як поєднувати сміливі тренди та класичні елементи гардероба, залишаючись елегантною і сучасною.
