Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщин

Известная телеведущая Надежда Матвеева показала стильный total look с кожаным платьем и бордовым тренчем. Образ подчеркивает уверенность и элегантность, дополненную классическими туфлями и минималистическими аксессуарами.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Главными акцентами "лука" стали кожа и насыщенный бордовый оттенок, который также называют винный, марсала или "гнилая вишня". Эксперты отмечают, что именно такие цветовые сочетания и материала становятся главными трендами этого сезона.
Акцентный кожаный тренч
Ключевым элементом образа стал длинный кожаный тренч. Это классический фасон с отложным воротником и поясом на талии, что подчеркивает фигуру и придает образу строгости. Кожа имеет глянцевую текстуру, а глубокий бордовый цвет придает образ драматизма и элегантности.
Как отмечают стилисты, бордовый тренч - одна из ключевых тенденций сезона, поскольку это альтернативный вариант классического черного, который выглядит более роскошно и универсально.
Кожаное платье-футляр
Под тренч Надежда надела платье-футляр из такого же материала. Шоколадно-коричневый оттенок создает гармоничный контраст с бордовым плащом.
Платье имеет высокую горловину и интересную деталь на груди, похожую на узел или драпировку, что придает текстуру и визуальную сложность. Фасон идеально подчеркивает фигуру, оставаясь при этом элегантным и сдержанным.
Обувь и аксессуары
Образ дополнили классические туфли-лодочки на высоком каблуке в тон к тренчу, что создает ощущение единства цветного блока. Легкие, но броские серьги золотистого оттенка с логотипом напоминают стиль Chanel и придают мерцание, не перегружая общий вид.
Прическа - пышные, объемные локоны, макияж - с акцентом на губах в теплых красно-коричневых тонах. Такое сочетание подчеркивает женственность, уверенность и гламурный образ.
Эксперты выделяют несколько причин популярности total leather look:
Модный total look от Надежды Матвеевой уже успел стать примером того, как совмещать смелые тренды и классические элементы гардероба, оставаясь элегантной и современной.
