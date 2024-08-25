Шкільний сезон наближається: як правильно обрати зручний рюкзак для дитини

При виборі рюкзака для школяра варто звертати увагу на певні фактори, які допоможуть зробити його повсякденне носіння легшим. Ранець, рюкзак чи портфель - все залежить від особистих параметрів та потреб дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Як вибрати шкільний за вагою та розміром

Зазначається, що вага порожнього ранця не має перевищувати 1 кг, а навантажений рюкзак не має важити більше 10% від маси дитини.

Величезний ранець є небезпечним для дитячої спини. Перед покупкою ранця бажано приміряти його на дитину і переконатися, що верхній край ранця не впирається в потилицю школяра, а нижній - не тисне на поперек.

Також не треба купувати ранець на виріст, адже через зміщений центр ваги його буде незручно носити і вага складених у нього підручників буде відчуватися важчою, ніж у правильному варіанті.

Ортопедична спинка та лямки

Ортопедична спинка повинна бути достатня жорсткою, з м’яким якими накладками або підкладкою під всю спину для комфорту. Вона має повторювати природний вигин хребта дитини. Це особливо важливо під час активного росту, надто - якщо у школяра вже є ортопедичні проблеми.

Як зауважують у відомстві, ортопедична спинка рюкзака не є панацеєю здорової постави дитини, адже цей фактор залежить від різних чинників. Втім, з грамотним підходом до здоров’я школяра вона стає дуже корисною.

Як зауважують у Держпродспоживслужбі, особливу увагу при виборі шкільного рюкзака варто звернути на лямки: вони не повинні бути занадто вузькими або занадто широкими. Лямки обов’язково повинні бути з товстим шаром підкладки (хоча б 1 см - ред.).

Варто підтягнути їх по параметрах для дитини. У поєднанні з ортопедичною спинкою лямки рюкзака (ранця) допомагатимуть правильно розподіляти вантаж, не давлячи на плечі і спину.

Як вибрати шкільний рюкзак

При виборі шкільного рюкзака варто зосередитися на основних вимогах саме до шкільної речі: гігієнічній безпеці, стійкості до різних температур та вологи, легкості очищення поверхонь. Рюкзак має бути міцним та витримувати підвищенні навантаження.

Розмір рюкзака повинен відповідати "розмірам" дитини: ширина і висота - не перевищує ширину плечей, рюкзак не повинен звисати нижче попереку.