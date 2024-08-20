Кого та якими штрафами можуть покарати за булінг дітей у школі: пояснення юриста
Булінг (цькування) вважається в Україні адміністративним правопорушенням. Покарати за такі дії можуть кількома способами.
РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.
Основне про булінг
За словами експерта, законодавство визначає булінг (цькування) як діяння учасників освітнього процесу, що полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі - із застосуванням засобів електронних комунікацій (так званий кібербулінг, або цькування онлайн), які вчиняються:
- або стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи
- або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу
Внаслідок цього може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Якщо говорити про причини такої поведінки, вони також можуть бути різними й ґрунтуватися на:
- людській нерівності
- нетолерантності суспільства
- насиллі в родині чи інших травматичних факторах у вихованні
- формуванні ієрархії в дитячому колективі
- ставленні до насилля в самому суспільстві
Кого і як можуть покарати через булінг дітей
Буліменко розповів, що булінг (цькування) є адміністративним правопорушенням і тягне за собою (згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відповідальність:
- у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн
- у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин
При цьому за вчинення булінгу групою осіб або повторно впродовж року (після накладення адміністративного стягнення) покарання буде більш жорстким:
- або штраф від 1700 до 3400 грн
- або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
Адвокат пояснив, що за вчинення булінгу до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті:
- учасники освітнього процесу (педагогічні та інші працівники закладу освіти)
- батьки учнів
- асистенти дітей
"Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють", - підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за булінг дітей пропонують карати не лише у школах і що саме може змінитися.
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