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Школьный сезон приближается: как правильно выбрать удобный рюкзак для ребенка

Украина, Воскресенье 25 августа 2024 09:45
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Школьный сезон приближается: как правильно выбрать удобный рюкзак для ребенка Фото: как выбрать школьный рюкзак (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

При выборе рюкзака для школьника следует обращать внимание на определенные факторы, которые помогут сделать его повседневное ношение более легким. Ранец, рюкзак или портфель - все зависит от личных параметров и потребностей ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как выбрать школьный по весу и размеру

Отмечается, что вес пустого ранца не должен превышать 1 кг, а груженый рюкзак не должен весить более 10% от массы ребенка.

Огромный ранец опасен для детской спины. Перед покупкой ранца желательно примерить его на ребенка и убедиться, что верхний край ранца не упирается в затылок школьника, а нижний - не давит на поясницу.

Также не нужно покупать ранец на вырост, ведь из-за смещенного центра тяжести его будет неудобно носить и вес составленных у него учебников будет ощущаться тяжелее, чем в правильном варианте.

Ортопедическая спинка и лямки

Ортопедическая спинка должна быть достаточно жесткой, с мягкими накладками или подкладкой под всю спину для комфорта. Она должна повторять естественный изгиб позвоночника ребенка. Это особенно важно во время активного роста, особенно если у школьника уже есть ортопедические проблемы.

Как отмечают в ведомстве, ортопедическая спинка рюкзака не является панацеей здоровой осанки ребенка, ведь этот фактор зависит от разных факторов. Впрочем, с грамотным подходом к здоровью школьника она становится очень полезной.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, особое внимание при выборе школьного рюкзака следует обратить на лямки: они не должны быть слишком узкими или слишком широкими. Лямки обязательно должны быть с толстым слоем подложки (хотя бы 1 см - ред.).

Следует подтянуть их по параметрам для ребенка. В сочетании с ортопедической спинкой лямки рюкзака (ранца) помогут правильно распределять груз, не давя на плечи и спину.

Как выбрать школьный рюкзак

При выборе школьного рюкзака следует сосредоточиться на основных требованиях именно к школьной вещи: гигиенической безопасности, стойкости к разным температурам и влаге, легкости очистки поверхностей. Рюкзак должен быть крепким и выдерживать повышенные нагрузки.

Размер рюкзака должен соответствовать "размерам" ребенка: ширина и высота – не превышает ширину плеч, рюкзак не должен свисать ниже поясницы.

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