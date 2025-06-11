У шкільній програмі з'явиться нова тема: що зміниться для учнів і вчителів вже з вересня

З нового навчального року вчителі в Україні зможуть впроваджувати в освітній процес у школах тему енергоефективності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

"Уроки енергоефективності": основне про проект

Згідно з інформацією МОН, проект "Уроки енергоефективності" було запущено в допомогу ініціативі, в межах якої вчителі зможуть впроваджувати тему енергоефективності в освітній процес вже з нового навчального року.

Уточнюється, що "Уроки енергоефективності" - частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проекту LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні").

Чому дітям важливо знати про енергоефективність більше

На думку урядовців, проект "Уроки енергоефективності" допоможе сформувати в учнівства:

звички енергоощадності;

практичні навички раціонального споживання енергоресурсів.

"Енергоефективність - це не лише про економію ресурсів. Це про нашу спільну відповідальність і стійкість держави", - наголосив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

Він додав, що дітям зі шкільного віку важливо:

розуміти цю цінність;

застосовувати її на практиці.

Що потрібно для запровадження у школах нової теми

За словами Лісового, зараз для вчителів розробляють дієві та зручні інструменти, які "допоможуть інтегрувати тему енергоефективності в освітній процес без зайвого навантаження".

Крім того, в межах проекту розробляють додаткові навчальні матеріали, які допомагатимуть учителям розкривати тему енергоощадження для учнів:

цікаво;

ефективно

Як вчителям підготуватись до нової шкільної теми

Згідно з інформацією МОН, вже понад 2 000 педагогів:

пройшли відповідне навчання;

готові передати школярам практичні навички раціонального використання енергії.

В цілому до програми можуть долучитися вчителі 4-11 класів.

Для цього потрібно у зручний для себе час переглянути відповідні вебінари на YouTube-каналі МОН.

У межах навчальних сесій педагоги отримають: