В школьной программе появится новая тема: что изменится для учеников и учителей уже с сентября
С нового учебного года учителя в Украине смогут внедрять в образовательный процесс в школах тему энергоэффективности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Уроки энергоэффективности": основное о проекте
Согласно информации МОН, проект "Уроки энергоэффективности" был запущен в помощь инициативе, в рамках которой учителя смогут внедрять тему энергоэффективности в образовательный процесс уже с нового учебного года.
Уточняется, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы внедрения темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине").
Почему детям важно знать об энергоэффективности больше
По мнению чиновников, проект "Уроки энергоэффективности" поможет сформировать у учеников:
- привычки энергосбережения;
- практические навыки рационального потребления энергоресурсов.
"Энергоэффективность - это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства", - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Он добавил, что детям со школьного возраста важно:
- понимать эту ценность;
- применять ее на практике.
Что нужно для внедрения в школах новой темы
По словам Лисового, сейчас для учителей разрабатывают действенные и удобные инструменты, которые "помогут интегрировать тему энергоэффективности в образовательный процесс без лишней нагрузки".
Кроме того, в рамках проекта разрабатывают дополнительные учебные материалы, которые будут помогать учителям раскрывать тему энергосбережения для учеников:
- интересно;
- эффективно
Как учителям подготовиться к новой школьной теме
Согласно информации МОН, уже более 2 000 педагогов:
- прошли соответствующее обучение;
- готовы передать школьникам практические навыки рационального использования энергии.
В целом к программе могут присоединиться учителя 4-11 классов.
Для этого нужно в удобное для себя время посмотреть соответствующие вебинары на YouTube-канале МОН.
В рамках учебных сессий педагоги получат:
- важные советы - как интегрировать энергоэффективность в учебные программы без дополнительной нагрузки;
- практические инструменты - методические рекомендации, интерактивные занятия, сценарии для внеклассных мероприятий;
- ответы на самые распространенные вопросы по организации уроков энергоэффективности.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с сентября 2025 года украинские образовательные учреждения претерпят очередные трансформации.
Известно, что Министерство образования и науки готовит сразу несколько нововведений. Некоторые из них коснутся повышения квалификации учителей, в то время как другие - организации образовательного процесса.
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