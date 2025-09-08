Шкільні побори? Чи мають право вчителі вимагати гроші "на потреби класу"

Як фінансуються заклади освіти в Україні

Експерт нагадав, що стаття 53 Конституції України гарантує кожному право на освіту, а також:

доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах;

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;

надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Тим часом частиною 1 статті 58 закону "Про повну загальну середню освіту" передбачено, що фінансування здобуття повної загальної середньої освіти в Україні здійснюється за рахунок коштів:

державного бюджету;

місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, частина 3 статті 30 закону "Про освіту" передбачає, що заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах:

кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів;

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням їх вартості);

інформацію про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Чи можуть школи вводити обов'язкові грошові внески

"Такого джерела фінансування закладу загальної середньої освіти як обов'язкові грошові внески учнів або батьків нормами обох зазначених вище законів не передбачено", - наголосив Буліменко.

Таким чином, за його словами, вимоги вчителів або адміністрації школи до батьків або учнів щодо збору коштів на потреби класу (ремонту приміщень, закупівлі підручників та канцелярських виробів, мийних засобів, оргтехніки тощо):

є незаконними;

можуть містити ознаки корупції.

"У такому випадку батькам учнів слід звернутися до директора школи, місцевого органу управління освітою або до поліції", - повідомив юрист.

Водночас він зауважив, що заклади загальної середньої освіти можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету міністрів України №796 (від 27 серпня 2010 р.).

Крім того, законодавство дозволяє здійснювати фінансування закладу загальної середньої освіти за рахунок благодійних внесків.

"Однак такі внески можуть здійснюватися виключно на спеціальний рахунок закладу освіти та на добровільних засадах", - підсумував експерт.