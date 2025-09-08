Шкільні побори? Чи мають право вчителі вимагати гроші "на потреби класу"

В освітніх закладах України розпочався черговий навчальний рік, тож батькам школярів доводиться вирішувати чимало нових завдань і організаційних питань. При цьому дехто може зіткнутися із проханням здати певну суму грошей "на потреби класу".
Докладніше про те, як фінансуються заклади освіти в Україні, чи має право вчитель або адміністрація школи вимагати гроші "на потреби класу" в обов'язковому порядку, а також як краще діяти, якщо така ситуація трапилась, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт нагадав, що стаття 53 Конституції України гарантує кожному право на освіту, а також:
Тим часом частиною 1 статті 58 закону "Про повну загальну середню освіту" передбачено, що фінансування здобуття повної загальної середньої освіти в Україні здійснюється за рахунок коштів:
Крім того, частина 3 статті 30 закону "Про освіту" передбачає, що заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах:
"Такого джерела фінансування закладу загальної середньої освіти як обов'язкові грошові внески учнів або батьків нормами обох зазначених вище законів не передбачено", - наголосив Буліменко.
Таким чином, за його словами, вимоги вчителів або адміністрації школи до батьків або учнів щодо збору коштів на потреби класу (ремонту приміщень, закупівлі підручників та канцелярських виробів, мийних засобів, оргтехніки тощо):
"У такому випадку батькам учнів слід звернутися до директора школи, місцевого органу управління освітою або до поліції", - повідомив юрист.
Водночас він зауважив, що заклади загальної середньої освіти можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету міністрів України №796 (від 27 серпня 2010 р.).
Крім того, законодавство дозволяє здійснювати фінансування закладу загальної середньої освіти за рахунок благодійних внесків.
"Однак такі внески можуть здійснюватися виключно на спеціальний рахунок закладу освіти та на добровільних засадах", - підсумував експерт.
