Школьные поборы? Имеют ли право учителя требовать деньги "на нужды класса"

В образовательных учреждениях Украины начался очередной учебный год, поэтому родителям школьников приходится решать немало новых задач и организационных вопросов. При этом некоторые могут столкнуться с просьбой сдать определенную сумму денег "на нужды класса".
Подробнее о том, как финансируются учебные заведения в Украине, имеет ли право учитель или администрация школы требовать деньги "на нужды класса" в обязательном порядке, а также как лучше действовать, если такая ситуация случилась, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Эксперт напомнил, что статья 53 Конституции Украины гарантирует каждому право на образование, а также:
Между тем частью 1 статьи 58 закона "О полном общем среднем образовании" предусмотрено, что финансирование получения полного общего среднего образования в Украине осуществляется за счет средств:
Кроме того, часть 3 статьи 30 закона "Об образовании" предусматривает, что учебные заведения, которые получают публичные средства, а также их учредители обязаны обнародовать на своих веб-сайтах:
"Такого источника финансирования учреждения общего среднего образования как обязательные денежные взносы учащихся или родителей нормами обоих указанных выше законов не предусмотрено", - подчеркнул Булименко.
Таким образом, по его словам, требования учителей или администрации школы к родителям или ученикам насчет сбора средств на нужды класса (ремонт помещений, закупку учебников и канцелярских изделий, моющих средств, оргтехники и т.д.):
"В таком случае родителям учеников следует обратиться к директору школы, в местный орган управления образованием или в полицию", - сообщил юрист.
В то же время он отметил, что учреждения общего среднего образования могут предоставлять платные услуги, перечень которых утвержден постановлением Кабинета министров Украины №796 (от 27 августа 2010 г.).
Кроме того, законодательство позволяет осуществлять финансирование учреждения общего среднего образования за счет благотворительных взносов.
"Однако такие взносы могут осуществляться исключительно на специальный счет учебного заведения и на добровольных началах", - подытожил эксперт.
