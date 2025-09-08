Школьные поборы? Имеют ли право учителя требовать деньги "на нужды класса"

Как финансируются учебные заведения в Украине

Эксперт напомнил, что статья 53 Конституции Украины гарантирует каждому право на образование, а также:

доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях;

развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, различных форм обучения;

предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.

Между тем частью 1 статьи 58 закона "О полном общем среднем образовании" предусмотрено, что финансирование получения полного общего среднего образования в Украине осуществляется за счет средств:

государственного бюджета;

местных бюджетов;

других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, часть 3 статьи 30 закона "Об образовании" предусматривает, что учебные заведения, которые получают публичные средства, а также их учредители обязаны обнародовать на своих веб-сайтах:

смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств;

информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи (с указанием их стоимости);

информацию о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством.

Могут ли школы вводить обязательные денежные взносы

"Такого источника финансирования учреждения общего среднего образования как обязательные денежные взносы учащихся или родителей нормами обоих указанных выше законов не предусмотрено", - подчеркнул Булименко.

Таким образом, по его словам, требования учителей или администрации школы к родителям или ученикам насчет сбора средств на нужды класса (ремонт помещений, закупку учебников и канцелярских изделий, моющих средств, оргтехники и т.д.):

являются незаконными;

могут содержать признаки коррупции.

"В таком случае родителям учеников следует обратиться к директору школы, в местный орган управления образованием или в полицию", - сообщил юрист.

В то же время он отметил, что учреждения общего среднего образования могут предоставлять платные услуги, перечень которых утвержден постановлением Кабинета министров Украины №796 (от 27 августа 2010 г.).

Кроме того, законодательство позволяет осуществлять финансирование учреждения общего среднего образования за счет благотворительных взносов.

"Однако такие взносы могут осуществляться исключительно на специальный счет учебного заведения и на добровольных началах", - подытожил эксперт.