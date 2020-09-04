Шкарлет рассчитывает на 3 млрд гривен из "коронавирусного" фонда

На следующей неделе из фонда борьбы с коронавирусом могут быть выделены 3 млрд гривен на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании. Такая возможность появилась в связи с тем, что средства фонда использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд гривен. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал он.

Напомним, ранее Шкарлет рассказал, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным. На сегодня такой карантинный режим установлен в 19 административных зонах.

Также он рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

Кроме того, в связи с карантином в Украине школам рекомендуется самостоятельно принимать решения о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.