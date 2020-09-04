Шкарлет розраховує на 3 млрд грн з "коронавірусного" фонду

Наступного тижня з фонду боротьби з коронавірусів можуть бути виділені 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті. Така можливість з'явилася у зв'язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частина коштів можна перерозподілити на освіту.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвеструвати програмами. Цього разу ми зробили новий запит чисто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми на наступному тижні проведемо ці зміни ", - сказав він.