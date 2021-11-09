Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования

"Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%", - заявил министр.