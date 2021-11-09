Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования
Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования. По его словам, их количество составляет примерно 10%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шкарлета в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%", - заявил министр.
Ранее мы писали, что, по словам министра образования, учителям во время карантина не будут урезать зарплаты.