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Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования

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Вторник 09 ноября 2021 00:37
Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал количество невакцинированных работников образования. По его словам, их количество составляет примерно 10%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шкарлета в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%", - заявил министр.

Ранее мы писали, что, по словам министра образования, учителям во время карантина не будут урезать зарплаты.

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Сергей Шкарлет Минобразования
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