Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти

"Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновані однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновані. 120 000 ще не вакциновані, тобто це 10%, але серед них можуть бути ті, у кого є протипоказання. В цілому за освітою 10%, за середньою освітою - 7%", - заявив міністр.