Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти
Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти. За його словами, їхня кількість становить приблизно 10%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шкарлета в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновані однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновані. 120 000 ще не вакциновані, тобто це 10%, але серед них можуть бути ті, у кого є протипоказання. В цілому за освітою 10%, за середньою освітою - 7%", - заявив міністр.
Раніше ми писали про те, що за словами міністра освіти, вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати.