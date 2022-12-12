Шістьом російським генералам повідомили про підозру в організації вторгнення у Харківську область
Українські правоохоронці повідомили про підозру шістьом генералам РФ, які організували вторгнення окупантів на територію Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора України.
Повідомляється, що прокурори, співробітники Нацполіції та СБУ провели огляди місць дислокації пунктів управління та штабів підрозділів окупаційних військ після звільнення населених пунктів Харківської області. Вони виявили та вилучили документи, які підтверджують вчинення підрозділами Збройних сил РФ акту агресії стосовно України.
Правоохоронці встановили та повідомили про підозру шістьом генералам збройних сил РФ, які організували та забезпечили збройне вторгнення окупаційних військ на територію Харківської області. Вони надавали безпосередні накази на здійснення окупації населених пунктів, наслідком яких стали численні жертви серед мирного населення України та руйнування населених пунктів.
Їм інкримінують порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК).
Серед підозрюваних:
- генерал-майор, заступник командуючого Західним військовим округом Збройних сил РФ;
- генерал-лейтенант, командуючий 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ;
- генерал-майор, начальник штабу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ;
- генерал-майор, командуючий 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ;
- генерал-майор, командир 3 мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ;
- генерал-майор, командир 144 гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ.
Нагадаємо, трьом російським військовим, які пограбували та погрожували вбити мирних жителів Ізюма Харківської області, повідомили про підозру.
Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який катував учасників АТО під час окупації Київської області.
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