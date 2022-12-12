Шестерым российским генералам сообщили о подозрении в организации вторжения в Харьковскую область

Украинские правоохранители сообщили о подозрении шести генералам РФ, которые организовали вторжение оккупантов на территорию Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что прокуроры, сотрудники Нацполиции и СБУ провели осмотр мест дислокации пунктов управления и штабов подразделений оккупационных войск после освобождения населенных пунктов Харьковской области. Они обнаружили и изъяли документы, подтверждающие совершение подразделениями Вооруженных сил РФ акта агрессии в отношении Украины.

Правоохранители установили и сообщили о подозрении шести генералам вооруженных сил РФ, которые организовали и обеспечили вооруженное вторжение оккупационных войск на территорию Харьковской области. Они предоставляли непосредственные приказы на оккупацию населенных пунктов, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения Украины и разрушение населенных пунктов.

Им инкриминируют нарушение территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК).

Среди подозреваемых: