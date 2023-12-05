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Шістьох українських дітей повернуть із Росії за посередництва Катару

Фото: Катар допоміг повернути в Україну шістьох дітей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Шістьох українських дітей повернуть в Україну з Росії в рамках угоди, укладеної за посередництва Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Катарське джерело, яке займалося організацією повернення, повідомило, що вони жили у родичів у Росії або на окупованій Росією території. Діти прямують до України через Москву, додало джерело.

Це другий етап повернення дітей за посередництва Катару після того, як у жовтні було повернуто четверо неповнолітніх.

Переговори про повернення велися як мінімум із квітня 2023 року. Катар погодився на прохання України виступити посередником з Росією щодо повернення дітей їхнім найближчим родичам під час візиту в Україну в липні 2023 року прем'єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана аль-Тані.

"Процес включав отримання згоди сімей, ідентифікацію неповнолітніх та перевірку ідентифікаційної інформації, координацію з гуманітарними організаціями, а також логістичні заходи", - сказав катарський чиновник.

За словами джерела, одного з дітей катарські дипломати супроводжували до посольства у Москві, а потім переправили до України.

Зважаючи на все, ці справи відрізняються від справ українських дітей, які були насильно вивезені до Росії з територій, окупованих Москвою і які є предметом справи Міжнародного кримінального суду.

Викрадення українських дітей

Київ заявляє, що близько 20 тисяч дітей було вивезено з України до Росії або на контрольовану Росією територію без згоди сім'ї чи опікунів. Він називає це військовим злочином, який відповідає визначенню геноциду, даному у договорі ООН.

Ця справа призвела до того, що президенту Росії Володимиру Путіну та уповноваженому у справах дітей Марії Львової-Бєлової було видано ордери на арешт МКС. МКС звинуватив їх у відповідальності за військовий злочин щодо депортації українських дітей - як мінімум сотень, а можливо і більше - до Росії.

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