Шість влучань в радіусі 300 м. Що відомо про удар РФ по Палацу спорту у Харкові
Під час обстрілу Харкова 1 вересня лише у Немишлянському районі, де розташований Палац спорту, нарахували 6 влучань ракет. Всі вони в радіусі 300 метрів.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"У Немишлянському районі влучання і дуже суттєве пошкодження двох будівель спортивного комплексу. Там росіяни використали цілих 6 ракет балістичних. Попередньо там десь 3-4 "Іскандер-М" і 2-3 ракети С-300 або С-400. Дуже серйозні руйнування будівлі", - розповідає Чубенко.
За його словами, всього загальна кількість постраждалих становить 47 осіб станом на ранок, серед них 7 дітей.
"Хочу зауважити, що в цьому районі 6 влучань в радіусі 300 метрів. Це свідчить про те, що росіяни цілеспрямовано здійснювали удари по спортивному об'єкту", - акцентував Чубенко.
Він уточнив, що одна з ракет влучила по дитячому майданчику біля цього спортивного комплексу, інші - навколо будівлі.
"Фактично росіяни вчинили воєнний злочин, який вже неможливо оскаржити. З п'ятниці почали активно здійснювати обстріли Харкова КАБами. До цього, мабуть, десь з місяць по Харкову не використовували КАБи", - нагадує Чубенко.
За словами представника облпрокуратури, були навіть такі сподівання, що авіабомби не дістають до Харкова через загрозу того, що їх літаки-носії можуть збиватись українською ППО.
"Але, на жаль, були завдані удари. Використовувались ФАБ-500 з УМПК - це уніфікований модуль планування та корекції. Наступного дня було використано по Харкову авіаційну ракету-гібрид "Грім-Е1", - каже Чубенко.
Він пояснює, що це озброєння є чимось середнім між крилатою ракетою та авіабомбою. Вона має бойову частину 315 кілограмів порівняно з ФАБ-500, де 500 - це загальна вага цієї бомби, а бойова частина складає близько 200 кг.
"Гром-Е1" давно також не використовували по Харкову. Декілька місяців, може навіть більше. Останнє те, що я пам'ятаю, це влучання по парку Горького (колишня назва, наразі Центральний парк - ред.) в центральній частині міста. Просто знову ж таки в галявину з травою посеред парку влучання. Які цілі військові вони переслідували не зрозуміло", - додав Чубенко.
Удари по Харкову 1 і 2 вересня
Нагадаємо, що після відносної "паузи" ворог знову активізував свої атаки на Харків. Зокрема, вчора, 1 вересня росіяни завдали ракетних ударів по трьох локаціях в місті: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Внаслідок чого десятки людей постраждали, серед ниє є діти, медики та рятувальники.
Крім того, вже цієї ночі місто атакували "Шахеди". Близько 1:00 внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі постраждала жінка. Пошкоджено приватний будинок.
На ранок окупанти завдали чергових ударів вже по Індустріальному району. У садовому товаристві горів приватний будинок та 3 нежитлові будівлі. Обійшлося без постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.