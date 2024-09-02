Шесть попаданий в радиусе 300 м. Что известно об ударе РФ по Дворцу спорта в Харькове

При обстреле Харькова 1 сентября только в Немышлянском районе, где расположен Дворец спорта, насчитали 6 попаданий ракет. Все они находятся в радиусе 300 метров.

"В Немышлянском районе попадания и очень существенное повреждение двух зданий спортивного комплекса. Там россияне использовали целых 6 баллистических ракет. Предварительно там где-то 3-4 "Искандер-М" и 2-3 ракеты С-300 или С-400. Очень серьезные разрушения здания ", - рассказывает Чубенко.

По его словам, всего общее количество пострадавших составляет 47 человек по состоянию на утро, в том числе 7 детей.

"Хочу заметить, что в этом районе 6 попаданий в радиусе 300 метров. Это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно совершали удары по спортивному объекту", - подчеркнул Чубенко.

Он уточнил, что одна из ракет попала по детской площадке возле этого спортивного комплекса, другие вокруг здания.

"Фактически россияне совершили военное преступление, которое уже невозможно обжаловать. С пятницы начали активно совершать обстрелы Харькова КАБами. До этого, пожалуй, примерно месяц по Харькову не использовали КАБы", - напоминает Чубенко.

По словам представителя облпрокуратуры, были даже такие надежды, что авиабомбы не достают до Харькова из-за угрозы того, что их самолеты-носители могут сбиваться украинской ПВО.

"Но, к сожалению, были нанесены удары. Использовались ФАБ-500 с УМПК - это унифицированный модуль планирования и коррекции. На следующий день была использована по Харькову авиационная ракета-гибрид "Гром-Е1", - говорит Чубенко.

Он объясняет, что это вооружение является чем-то средним между крылатой ракетой и авиабомбой. Она имеет боевую часть 315 килограммов по сравнению с ФАБ-500, где 500 - это общий вес этой бомбы, а боевая часть составляет около 200 кг.

"Гром-Е1" давно также не использовали по Харькову. Несколько месяцев, может быть даже больше. Последнее то, что я помню, это попадание по парку Горького (бывшее название, сейчас Центральный парк - ред.) в центральной части города. Просто опять же в лужайку с травой посреди парка попадание. Какие цели военные они преследовали непонятно", - добавил Чубенко.

Удары по Харькову 1 и 2 сентября