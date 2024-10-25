Шість українських університетів відкриють стартап-школи для студентів: деталі

У шести українських університетах з’являться стартап-школи, у яких студенти зможуть отримати підтримку та залучати інвестиції на реалізацію своїх проєктів.
РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова розповідає, у яких вишах студенти зможуть розвивати свої стартапи.
Міністерство освіти і науки України обрало шість університетів, на базі яких буде запущена мережа "Стартап-школа – інкубатор – акселератор" для підтримки студентських стартапів. Відповідно до плану, студентам надаватимуть різнопланову підтримку під час створення проєктів.
"У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", – зазначає Федоров.
Стартап-школи будуть відкриті в таких університетах:
Він також зазначає, що ці університети володіють необхідною інфраструктурою, потенціалом для інновацій та досвідом співпраці з бізнесом. Студенти, які мають ідеї для стартапів, зможуть розвивати їх до рівня глобальних бізнесів та залучати інвестиції. Проєкт спрямований на підтримку інноваційних стартапів, які можуть стати базою для відновлення України.
Раніше РБК-Україна розповідало, що до престижного рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025 потрапили 17 українських закладів вищої освіти. У цьогорічному рейтингу представлено рекордні 17 українських університетів, найбільше з яких – Сумський державний університет – потрапив у групу 801-1000. Інші українські ЗВО розташувалися в категорії 1501+.
Також ми писали, що в Україні сформували список університетів за рівнем ризику, де основними критеріями стали кількість порушень законодавства та відсутність акредитації освітніх програм. До категорії "високого ризику" увійшли 14 закладів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.