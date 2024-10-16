В Україні з'явився список вишів із високим рівнем ризику: хто до нього потрапив
В Україні склали список вишів за рівнем ризику, серед основних критеріїв – кількість порушень законодавства та відсутність акредитації освітніх програм. До переліку "високого ризику" потрапили 14 навчальних закладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби якості освіти (ДСЯО).
Як повідомляється, цей рейтинг не стосується якості освіти, а відображає рівень складності управління вишами. Цього року до рейтингу вищих навчальних закладів увійшли 289 університетів. За результатами оцінювання:
- 14 закладів (5%) віднесено до високого ступеня ризику,
- 142 заклади (49%) мають середній ступінь ризику,
- 133 заклади (46%) отримали незначний ступінь ризику.
Оцінювання здійснювалося за кількома ключовими критеріями, дозволяючими комплексно оцінити управлінську діяльність вишів. До них належать:
- Кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років;
- Кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
- Стан оприлюднення документів та інформації на офіційному вебсайті закладу, що визначені законодавством;
- Кількість порушень законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за останні п’ять років;
- Наявність відокремлених структурних підрозділів;
- Наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
- Частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.
В список університетів з високим ступенем ризику за результатами оцінювання на 2024/2025 навчальний рік увійшли:
- Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно-європейський слов'янський університет";
- Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради;
- Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа" ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу";
- Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика";
- Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва";
- Міжнародний університет;
- Київський університет права Національної академії наук України ;
- Харківська державна академія фізичної культури;
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
- Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" ;
- Одеський державний університет внутрішніх справ;
- Приватний вищий навчальний заклад "Академія морських наук та інновацій";
Протягом останніх трьох років спостерігається суттєве покращення в наповненості вебсайтів вишів: якщо у 2019 році порушення були поширені, то у 2022 році 99% закладів відповідали вимогам щодо публікації необхідних документів, а у 2024 році цей показник становив 98,2%.
Така позитивна динаміка є результатом постійного моніторингу та вимог законодавства, які зобов'язують зво оприлюднювати актуальну інформацію. Це стосується,зокрема, системи внутрішнього забезпечення якості освіти, результатів моніторингу, вступної кампанії та наукової діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року, який є важливим показником якості освіти в регіонах країни. До п'ятірки лідерів увійшли Львів, Херсон, Київ, Луцьк та Рівне.