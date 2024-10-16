В Україні з'явився список вишів із високим рівнем ризику: хто до нього потрапив

В Україні склали список вишів за рівнем ризику, серед основних критеріїв – кількість порушень законодавства та відсутність акредитації освітніх програм. До переліку "високого ризику" потрапили 14 навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби якості освіти ( ДСЯО ).

Як повідомляється, цей рейтинг не стосується якості освіти, а відображає рівень складності управління вишами. Цього року до рейтингу вищих навчальних закладів увійшли 289 університетів. За результатами оцінювання:

14 закладів (5%) віднесено до високого ступеня ризику ,

, 142 заклади (49%) мають середній ступінь ризику ,

, 133 заклади (46%) отримали незначний ступінь ризику.

Оцінювання здійснювалося за кількома ключовими критеріями, дозволяючими комплексно оцінити управлінську діяльність вишів. До них належать:

Кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років;

Кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;

Стан оприлюднення документів та інформації на офіційному вебсайті закладу, що визначені законодавством;

Кількість порушень законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за останні п’ять років;

Наявність відокремлених структурних підрозділів;

Наявність іноземних здобувачів вищої освіти;

Частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

В список університетів з високим ступенем ризику за результатами оцінювання на 2024/2025 навчальний рік увійшли:

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно-європейський слов'янський університет"; Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради; Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа" ; Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"; Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"; Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва"; Міжнародний університет; Київський університет права Національної академії наук України ; Харківська державна академія фізичної культури; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" ; Одеський державний університет внутрішніх справ; Приватний вищий навчальний заклад "Академія морських наук та інновацій";

Протягом останніх трьох років спостерігається суттєве покращення в наповненості вебсайтів вишів: якщо у 2019 році порушення були поширені, то у 2022 році 99% закладів відповідали вимогам щодо публікації необхідних документів, а у 2024 році цей показник становив 98,2%.

Така позитивна динаміка є результатом постійного моніторингу та вимог законодавства, які зобов'язують зво оприлюднювати актуальну інформацію. Це стосується,зокрема, системи внутрішнього забезпечення якості освіти, результатів моніторингу, вступної кампанії та наукової діяльності.