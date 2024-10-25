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Шесть украинских университетов откроют стартап-школы для студентов: детали

Фото: Стартап-школы в университетах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В шести украинских университетах появятся стартап-школы, где студенты смогут получить поддержку и привлекать инвестиции на реализацию своих проектов.

РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова рассказывает, в каких вузах студенты смогут развивать свои стартапы.

Министерство образования и науки Украины избрало шесть университетов, на базе которых будет запущена сеть "Стартап-школа – инкубатор – акселератор" для поддержки студенческих стартапов. Согласно плану, студентам будут оказывать разноплановую поддержку при создании проектов.

"В стартап-школах студенты будут получать поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования. Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи", – отмечает Федоров.

Стартап-школы будут открыты в таких университетах:

  • Национальный авиационный университет
  • Винницкий национальный технический университет
  • Киевский академический университет
  • Сумский государственный университет
  • Днепровская политехника
  • Одесская политехника

Он также отмечает, что эти университеты обладают необходимой инфраструктурой, потенциалом для инноваций и опытом сотрудничества с бизнесом. Студенты с идеями для стартапов смогут развивать их до уровня глобальных бизнесов и привлекать инвестиции. Проект направлен на поддержку инновационных стартапов, которые могут стать базой восстановления Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в престижный рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2025 попали 17 украинских заведений высшего образования. В рейтинге этого года представлены рекордные 17 украинских университетов, крупнейший из которых – Сумской государственный университет – попал в группу 801-1000. Другие украинские ЗВО расположились в категории 1501+.

Также мы писали, что в Украине сформировали список университетов по степени риска, где основными критериями стали количество нарушений законодательства и отсутствие аккредитации образовательных программ. В категорию "высокого риска" вошли 14 заведений.

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