Серед найкращих університетів світу - 17 з України: у кого найвища позиція
До престижного Times Higher Education World University Rankings 2025 увійшли 17 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Кращі виші України за версією рейтингу
У МОН розповіли, що британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу 9 жовтня (в межах Всесвітнього академічного саміту).
Зазначається, що всього було оцінено 2095 установ зі 115 країн.
Згідно з методологією Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками ефективності, згрупованими у п'ять узагальнених індикаторів:
- освітня діяльність
- дослідницьке середовище
- якість досліджень
- співпраця з промисловістю
- міжнародна відкритість
В цілому аналітики Times Higher Education проаналізували 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 тис. науковців з усього світу (в межах проведення власних репутаційних опитувань).
У прес-службі українського міністерства наголосили, що цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів - 17 ЗВО:
- з Дніпра
- з Івано-Франківська
- з Києва
- зі Львова
- з Одеси
- із Сум
- з Ужгорода
- з Харкова
- з Чернівців
"Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком", - уточнили в МОН.
Найвищу позицію серед українських ЗВО отримав Сумський державний університет. Він увійшов до групи освітніх закладів, які посіли місця в діапазоні 801-1000 у світовому рейтингу.
Всі інші українські заклади потрапили до групи 1501+.
Уточнюється також, що вперше у рейтинговій таблиці з'явились:
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
В цілому ж до списку найкращих потрапили такі ЗВО з України:
- Сумський державний університет
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Національний авіаційний університет
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Ужгородський національний університет
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Українські ЗВО у світовому рейтингу (скриншот: timeshighereducation.com)
Безкоштовне навчання за ваучерами
Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму надання ваучерів на навчання, що є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України "Робота без бар'єрів" (який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні).
Так, ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей (у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо).
Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.
15 жовтня стало відомо, що в Україні можуть розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами.
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