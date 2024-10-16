Серед найкращих університетів світу - 17 з України: у кого найвища позиція

До престижного Times Higher Education World University Rankings 2025 увійшли 17 закладів вищої освіти (ЗВО) з України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Кращі виші України за версією рейтингу

У МОН розповіли, що британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу 9 жовтня (в межах Всесвітнього академічного саміту).

Зазначається, що всього було оцінено 2095 установ зі 115 країн.

Згідно з методологією Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками ефективності, згрупованими у п'ять узагальнених індикаторів:

освітня діяльність

дослідницьке середовище

якість досліджень

співпраця з промисловістю

міжнародна відкритість

В цілому аналітики Times Higher Education проаналізували 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 тис. науковців з усього світу (в межах проведення власних репутаційних опитувань).

У прес-службі українського міністерства наголосили, що цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів - 17 ЗВО:

з Дніпра

з Івано-Франківська

з Києва

зі Львова

з Одеси

із Сум

з Ужгорода

з Харкова

з Чернівців

"Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком", - уточнили в МОН.

Найвищу позицію серед українських ЗВО отримав Сумський державний університет. Він увійшов до групи освітніх закладів, які посіли місця в діапазоні 801-1000 у світовому рейтингу.

Всі інші українські заклади потрапили до групи 1501+.

Уточнюється також, що вперше у рейтинговій таблиці з'явились:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

В цілому ж до списку найкращих потрапили такі ЗВО з України:

Сумський державний університет

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний авіаційний університет

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ужгородський національний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Українські ЗВО у світовому рейтингу (скриншот: timeshighereducation.com)