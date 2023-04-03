Шість температурних рекордів: березень в Києві був одним з найтепліших в історії

Фото: у Києві в березні було на 2 градуси тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, у рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів 11 позицію. Найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,0 градусів морозу, а найтепліше - 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 20,0 градусів тепла, встановивши таким чином температурний рекорд. Протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря, повідомили в обсерваторії Опадів на проспекті Науки випало 42 мм або 105 % кліматичної норми.